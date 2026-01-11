- Wachstum
Trades insgesamt:
96
Gewinntrades:
70 (72.91%)
Verlusttrades:
26 (27.08%)
Bester Trade:
18.66 USD
Schlechtester Trade:
-20.22 USD
Bruttoprofit:
246.73 USD (21 270 pips)
Bruttoverlust:
-131.69 USD (12 733 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (19.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.16 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
96
Durchschn. Haltezeit:
26 Minuten
Erholungsfaktor:
2.16
Long-Positionen:
66 (68.75%)
Short-Positionen:
30 (31.25%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
1.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-53.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-53.35 USD (4)
Wachstum pro Monat :
14.78%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
53.35 USD (6.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|115
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.66 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
5+ years proven gold trading system.
Profit 20%-50% +++ / per month.
XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.
