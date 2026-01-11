SignaleKategorien
Hoang Vinh Vo

SafeWave Gold V1

Hoang Vinh Vo
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
96
Gewinntrades:
70 (72.91%)
Verlusttrades:
26 (27.08%)
Bester Trade:
18.66 USD
Schlechtester Trade:
-20.22 USD
Bruttoprofit:
246.73 USD (21 270 pips)
Bruttoverlust:
-131.69 USD (12 733 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (19.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.16 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
96
Durchschn. Haltezeit:
26 Minuten
Erholungsfaktor:
2.16
Long-Positionen:
66 (68.75%)
Short-Positionen:
30 (31.25%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
1.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-53.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-53.35 USD (4)
Wachstum pro Monat :
14.78%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
53.35 USD (6.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 115
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.66 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.35 USD

5+ years proven gold trading system.

Profit  20%-50% +++ / per month.

XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.

Keine Bewertungen
2026.01.11 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
