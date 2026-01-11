SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SafeWave Gold V1
Hoang Vinh Vo

SafeWave Gold V1

Hoang Vinh Vo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 15
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
70 (72.91%)
Loss Trade:
26 (27.08%)
Best Trade:
18.66 USD
Worst Trade:
-20.22 USD
Profitto lordo:
246.73 USD (21 270 pips)
Perdita lorda:
-131.69 USD (12 733 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (19.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.16 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
2.16
Long Trade:
66 (68.75%)
Short Trade:
30 (31.25%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
3.52 USD
Perdita media:
-5.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-53.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.35 USD (4)
Crescita mensile:
14.78%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
53.35 USD (6.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 115
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.66 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.57 USD
Massima perdita consecutiva: -53.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

5+ years proven gold trading system.

Profit  20%-50% +++ / per month.

XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.

Non ci sono recensioni
2026.01.11 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati