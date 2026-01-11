- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
70 (72.91%)
Loss Trade:
26 (27.08%)
Best Trade:
18.66 USD
Worst Trade:
-20.22 USD
Profitto lordo:
246.73 USD (21 270 pips)
Perdita lorda:
-131.69 USD (12 733 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (19.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.16 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
2.16
Long Trade:
66 (68.75%)
Short Trade:
30 (31.25%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
3.52 USD
Perdita media:
-5.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-53.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.35 USD (4)
Crescita mensile:
14.78%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
53.35 USD (6.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|115
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.66 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.57 USD
Massima perdita consecutiva: -53.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni