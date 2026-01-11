SinaisSeções
Hoang Vinh Vo

SafeWave Gold V1

Hoang Vinh Vo
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
96
Negociações com lucro:
70 (72.91%)
Negociações com perda:
26 (27.08%)
Melhor negociação:
18.66 USD
Pior negociação:
-20.22 USD
Lucro bruto:
246.73 USD (21 270 pips)
Perda bruta:
-131.69 USD (12 733 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (19.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36.16 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
96
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
66 (68.75%)
Negociações curtas:
30 (31.25%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
1.20 USD
Lucro médio:
3.52 USD
Perda média:
-5.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-53.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.35 USD (4)
Crescimento mensal:
14.78%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
53.35 USD (6.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 115
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.66 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +19.57 USD
Máxima perda consecutiva: -53.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

5+ years proven gold trading system.

Profit  20%-50% +++ / per month.

XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.

2026.01.11 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
