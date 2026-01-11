- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
96
Negociações com lucro:
70 (72.91%)
Negociações com perda:
26 (27.08%)
Melhor negociação:
18.66 USD
Pior negociação:
-20.22 USD
Lucro bruto:
246.73 USD (21 270 pips)
Perda bruta:
-131.69 USD (12 733 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (19.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36.16 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
96
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
66 (68.75%)
Negociações curtas:
30 (31.25%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
1.20 USD
Lucro médio:
3.52 USD
Perda média:
-5.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-53.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.35 USD (4)
Crescimento mensal:
14.78%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
53.35 USD (6.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|115
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
5+ years proven gold trading system.
Profit 20%-50% +++ / per month.
XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.
