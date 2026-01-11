- Büyüme
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
36 (49.31%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (50.68%)
En iyi işlem:
18.07 USD
En kötü işlem:
-9.95 USD
Brüt kâr:
49.37 USD (267 440 pips)
Brüt zarar:
-83.32 USD (337 080 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (6.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.37 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
31 (42.47%)
Satış işlemleri:
42 (57.53%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
1.37 USD
Ortalama zarar:
-2.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-22.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.54 USD (5)
Aylık büyüme:
-1.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.28 USD
Maksimum:
41.45 USD (8.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|51
|NAS100.fs
|20
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-6
|NAS100.fs
|-18
|XAUUSD
|-10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-60K
|NAS100.fs
|-9.2K
|XAUUSD
|-952
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US51-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
100% EA automated trading, based on a robust trend trading strategy. Backtesting results using historical data from the past 6 months: score 99.8, win rate above 70%, profit factor above 2.0, and maximum drawdown below 5%.
