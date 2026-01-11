- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
73
利益トレード:
36 (49.31%)
損失トレード:
37 (50.68%)
ベストトレード:
18.07 USD
最悪のトレード:
-9.95 USD
総利益:
49.37 USD (267 440 pips)
総損失:
-83.32 USD (337 080 pips)
最大連続の勝ち:
6 (6.90 USD)
最大連続利益:
18.37 USD (2)
シャープレシオ:
-0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
-0.82
長いトレード:
31 (42.47%)
短いトレード:
42 (57.53%)
プロフィットファクター:
0.59
期待されたペイオフ:
-0.47 USD
平均利益:
1.37 USD
平均損失:
-2.25 USD
最大連続の負け:
5 (-22.54 USD)
最大連続損失:
-22.54 USD (5)
月間成長:
-1.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
39.28 USD
最大の:
41.45 USD (8.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|51
|NAS100.fs
|20
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-6
|NAS100.fs
|-18
|XAUUSD
|-10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-60K
|NAS100.fs
|-9.2K
|XAUUSD
|-952
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US51-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
100% EA automated trading, based on a robust trend trading strategy. Backtesting results using historical data from the past 6 months: score 99.8, win rate above 70%, profit factor above 2.0, and maximum drawdown below 5%.
