- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
36 (49.31%)
Loss Trade:
37 (50.68%)
Best Trade:
18.07 USD
Worst Trade:
-9.95 USD
Profitto lordo:
49.37 USD (267 440 pips)
Perdita lorda:
-83.32 USD (337 080 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (6.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.37 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
31 (42.47%)
Short Trade:
42 (57.53%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-0.47 USD
Profitto medio:
1.37 USD
Perdita media:
-2.25 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-22.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.54 USD (5)
Crescita mensile:
-1.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.28 USD
Massimale:
41.45 USD (8.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|51
|NAS100.fs
|20
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-6
|NAS100.fs
|-18
|XAUUSD
|-10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-60K
|NAS100.fs
|-9.2K
|XAUUSD
|-952
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.07 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.90 USD
Massima perdita consecutiva: -22.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US51-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
100% EA automated trading, based on a robust trend trading strategy. Backtesting results using historical data from the past 6 months: score 99.8, win rate above 70%, profit factor above 2.0, and maximum drawdown below 5%.
Non ci sono recensioni