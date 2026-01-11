- Wachstum
Trades insgesamt:
73
Gewinntrades:
36 (49.31%)
Verlusttrades:
37 (50.68%)
Bester Trade:
18.07 USD
Schlechtester Trade:
-9.95 USD
Bruttoprofit:
49.37 USD (267 440 pips)
Bruttoverlust:
-83.32 USD (337 080 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (6.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.37 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.82
Long-Positionen:
31 (42.47%)
Short-Positionen:
42 (57.53%)
Profit-Faktor:
0.59
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-22.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.54 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-1.08%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
39.28 USD
Maximaler:
41.45 USD (8.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|51
|NAS100.fs
|20
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-6
|NAS100.fs
|-18
|XAUUSD
|-10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-60K
|NAS100.fs
|-9.2K
|XAUUSD
|-952
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.07 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.54 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US51-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
100% EA automated trading, based on a robust trend trading strategy. Backtesting results using historical data from the past 6 months: score 99.8, win rate above 70%, profit factor above 2.0, and maximum drawdown below 5%.
