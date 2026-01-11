SeñalesSecciones
Zhengquan Chen

MayM510953

Zhengquan Chen
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
0%
Axi-US51-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
73
Transacciones Rentables:
36 (49.31%)
Transacciones Irrentables:
37 (50.68%)
Mejor transacción:
18.07 USD
Peor transacción:
-9.95 USD
Beneficio Bruto:
49.37 USD (267 440 pips)
Pérdidas Brutas:
-83.32 USD (337 080 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (6.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.37 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
-0.82
Transacciones Largas:
31 (42.47%)
Transacciones Cortas:
42 (57.53%)
Factor de Beneficio:
0.59
Beneficio Esperado:
-0.47 USD
Beneficio medio:
1.37 USD
Pérdidas medias:
-2.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-22.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.54 USD (5)
Crecimiento al mes:
-1.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
39.28 USD
Máxima:
41.45 USD (8.25%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 51
NAS100.fs 20
XAUUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -6
NAS100.fs -18
XAUUSD -10
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -60K
NAS100.fs -9.2K
XAUUSD -952
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.07 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +6.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US51-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

100% EA automated trading, based on a robust trend trading strategy. Backtesting results using historical data from the past 6 months: score 99.8, win rate above 70%, profit factor above 2.0, and maximum drawdown below 5%.


2026.01.11 09:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
