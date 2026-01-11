- Crescimento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
36 (49.31%)
Negociações com perda:
37 (50.68%)
Melhor negociação:
18.07 USD
Pior negociação:
-9.95 USD
Lucro bruto:
49.37 USD (267 440 pips)
Perda bruta:
-83.32 USD (337 080 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (6.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.37 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
-0.82
Negociações longas:
31 (42.47%)
Negociações curtas:
42 (57.53%)
Fator de lucro:
0.59
Valor esperado:
-0.47 USD
Lucro médio:
1.37 USD
Perda média:
-2.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-22.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.54 USD (5)
Crescimento mensal:
-1.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
39.28 USD
Máximo:
41.45 USD (8.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|51
|NAS100.fs
|20
|XAUUSD
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-6
|NAS100.fs
|-18
|XAUUSD
|-10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-60K
|NAS100.fs
|-9.2K
|XAUUSD
|-952
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.07 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +6.90 USD
Máxima perda consecutiva: -22.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US51-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
100% EA automated trading, based on a robust trend trading strategy. Backtesting results using historical data from the past 6 months: score 99.8, win rate above 70%, profit factor above 2.0, and maximum drawdown below 5%.
