- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
73
盈利交易:
36 (49.31%)
亏损交易:
37 (50.68%)
最好交易:
18.07 USD
最差交易:
-9.95 USD
毛利:
49.37 USD (267 440 pips)
毛利亏损:
-83.32 USD (337 080 pips)
最大连续赢利:
6 (6.90 USD)
最大连续盈利:
18.37 USD (2)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
55
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
-0.82
长期交易:
31 (42.47%)
短期交易:
42 (57.53%)
利润因子:
0.59
预期回报:
-0.47 USD
平均利润:
1.37 USD
平均损失:
-2.25 USD
最大连续失误:
5 (-22.54 USD)
最大连续亏损:
-22.54 USD (5)
每月增长:
-1.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
39.28 USD
最大值:
41.45 USD (8.25%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|51
|NAS100.fs
|20
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-6
|NAS100.fs
|-18
|XAUUSD
|-10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-60K
|NAS100.fs
|-9.2K
|XAUUSD
|-952
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.07 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +6.90 USD
最大连续亏损: -22.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US51-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
100% EA自动化交易，基于稳健性趋势交易策略，近6个月历史数据的回测结果：分值99.8，胜率高于70%，盈利因子高于2.0，最大回撤低于5%。
没有评论