트레이드:
73
이익 거래:
36 (49.31%)
손실 거래:
37 (50.68%)
최고의 거래:
18.07 USD
최악의 거래:
-9.95 USD
총 수익:
49.37 USD (267 440 pips)
총 손실:
-83.32 USD (337 080 pips)
연속 최대 이익:
6 (6.90 USD)
연속 최대 이익:
18.37 USD (2)
샤프 비율:
-0.13
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
31 (42.47%)
숏(주식차입매도):
42 (57.53%)
수익 요인:
0.59
기대수익:
-0.47 USD
평균 이익:
1.37 USD
평균 손실:
-2.25 USD
연속 최대 손실:
5 (-22.54 USD)
연속 최대 손실:
-22.54 USD (5)
월별 성장률:
-1.08%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
39.28 USD
최대한의:
41.45 USD (8.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|51
|NAS100.fs
|20
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-6
|NAS100.fs
|-18
|XAUUSD
|-10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-60K
|NAS100.fs
|-9.2K
|XAUUSD
|-952
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
최고의 거래: +18.07 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +6.90 USD
연속 최대 손실: -22.54 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US51-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
100% EA automated trading, based on a robust trend trading strategy. Backtesting results using historical data from the past 6 months: score 99.8, win rate above 70%, profit factor above 2.0, and maximum drawdown below 5%.
리뷰 없음