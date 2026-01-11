- Прирост
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
36 (49.31%)
Убыточных трейдов:
37 (50.68%)
Лучший трейд:
18.07 USD
Худший трейд:
-9.95 USD
Общая прибыль:
49.37 USD (267 440 pips)
Общий убыток:
-83.32 USD (337 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (6.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.37 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
31 (42.47%)
Коротких трейдов:
42 (57.53%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-0.47 USD
Средняя прибыль:
1.37 USD
Средний убыток:
-2.25 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-22.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.54 USD (5)
Прирост в месяц:
-1.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.28 USD
Максимальная:
41.45 USD (8.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|51
|NAS100.fs
|20
|XAUUSD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-6
|NAS100.fs
|-18
|XAUUSD
|-10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-60K
|NAS100.fs
|-9.2K
|XAUUSD
|-952
Лучший трейд: +18.07 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6.90 USD
Макс. убыток в серии: -22.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
100% EA automated trading, based on a robust trend trading strategy. Backtesting results using historical data from the past 6 months: score 99.8, win rate above 70%, profit factor above 2.0, and maximum drawdown below 5%.
Нет отзывов