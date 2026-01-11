SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Bandita Blanco NovaGold XAU
Andras Feher

Bandita Blanco NovaGold XAU

Andras Feher
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 309%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
77 (46.95%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (53.05%)
En iyi işlem:
2 391.90 USD
En kötü işlem:
-1 377.00 USD
Brüt kâr:
47 944.86 USD (45 234 pips)
Brüt zarar:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3 286.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 946.65 USD (4)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
5.13
Alış işlemleri:
85 (51.83%)
Satış işlemleri:
79 (48.17%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
123.30 USD
Ortalama kâr:
622.66 USD
Ortalama zarar:
-318.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 743.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 097.67 USD (5)
Aylık büyüme:
229.71%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
686.35 USD
Maksimum:
3 944.79 USD (12.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.57% (2 969.74 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 160
EURUSD+ 2
XAGUSD 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ -50
XAGUSD -13
BTCUSD -135
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 25K
EURUSD+ 6
XAGUSD -12
BTCUSD -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 391.90 USD
En kötü işlem: -1 377 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +3 286.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 743.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
