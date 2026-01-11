- 자본
- 축소
트레이드:
164
이익 거래:
77 (46.95%)
손실 거래:
87 (53.05%)
최고의 거래:
2 391.90 USD
최악의 거래:
-1 377.00 USD
총 수익:
47 944.86 USD (45 234 pips)
총 손실:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
연속 최대 이익:
5 (3 286.45 USD)
연속 최대 이익:
3 946.65 USD (4)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
54
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
5.13
롱(주식매수):
85 (51.83%)
숏(주식차입매도):
79 (48.17%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
123.30 USD
평균 이익:
622.66 USD
평균 손실:
-318.66 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 743.76 USD)
연속 최대 손실:
-3 097.67 USD (5)
월별 성장률:
240.21%
Algo 트레이딩:
46%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
686.35 USD
최대한의:
3 944.79 USD (12.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.57% (2 969.74 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|160
|EURUSD+
|2
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|-50
|XAGUSD
|-13
|BTCUSD
|-135
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|25K
|EURUSD+
|6
|XAGUSD
|-12
|BTCUSD
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 391.90 USD
최악의 거래: -1 377 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +3 286.45 USD
연속 최대 손실: -1 743.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 22"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
