Negociações:
164
Negociações com lucro:
77 (46.95%)
Negociações com perda:
87 (53.05%)
Melhor negociação:
2 391.90 USD
Pior negociação:
-1 377.00 USD
Lucro bruto:
47 944.86 USD (45 234 pips)
Perda bruta:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3 286.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 946.65 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
54
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
5.13
Negociações longas:
85 (51.83%)
Negociações curtas:
79 (48.17%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
123.30 USD
Lucro médio:
622.66 USD
Perda média:
-318.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 743.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 097.67 USD (5)
Crescimento mensal:
229.71%
Algotrading:
46%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
686.35 USD
Máximo:
3 944.79 USD (12.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.57% (2 969.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|160
|EURUSD+
|2
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|-50
|XAGUSD
|-13
|BTCUSD
|-135
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|25K
|EURUSD+
|6
|XAGUSD
|-12
|BTCUSD
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Melhor negociação: +2 391.90 USD
Pior negociação: -1 377 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +3 286.45 USD
Máxima perda consecutiva: -1 743.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
