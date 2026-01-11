SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Bandita Blanco NovaGold XAU
Andras Feher

Bandita Blanco NovaGold XAU

Andras Feher
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 309%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
164
Negociações com lucro:
77 (46.95%)
Negociações com perda:
87 (53.05%)
Melhor negociação:
2 391.90 USD
Pior negociação:
-1 377.00 USD
Lucro bruto:
47 944.86 USD (45 234 pips)
Perda bruta:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3 286.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 946.65 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
54
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
5.13
Negociações longas:
85 (51.83%)
Negociações curtas:
79 (48.17%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
123.30 USD
Lucro médio:
622.66 USD
Perda média:
-318.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 743.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 097.67 USD (5)
Crescimento mensal:
229.71%
Algotrading:
46%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
686.35 USD
Máximo:
3 944.79 USD (12.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.57% (2 969.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 160
EURUSD+ 2
XAGUSD 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ -50
XAGUSD -13
BTCUSD -135
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 25K
EURUSD+ 6
XAGUSD -12
BTCUSD -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 391.90 USD
Pior negociação: -1 377 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +3 286.45 USD
Máxima perda consecutiva: -1 743.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
