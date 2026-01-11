SegnaliSezioni
Andras Feher

Bandita Blanco NovaGold XAU

Andras Feher
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 309%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
77 (46.95%)
Loss Trade:
87 (53.05%)
Best Trade:
2 391.90 USD
Worst Trade:
-1 377.00 USD
Profitto lordo:
47 944.86 USD (45 234 pips)
Perdita lorda:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 286.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 946.65 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
5.13
Long Trade:
85 (51.83%)
Short Trade:
79 (48.17%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
123.30 USD
Profitto medio:
622.66 USD
Perdita media:
-318.66 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 743.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 097.67 USD (5)
Crescita mensile:
229.71%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
686.35 USD
Massimale:
3 944.79 USD (12.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.57% (2 969.74 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 160
EURUSD+ 2
XAGUSD 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ -50
XAGUSD -13
BTCUSD -135
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 25K
EURUSD+ 6
XAGUSD -12
BTCUSD -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 391.90 USD
Worst Trade: -1 377 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 286.45 USD
Massima perdita consecutiva: -1 743.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
