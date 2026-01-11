- Crescita
Trade:
164
Profit Trade:
77 (46.95%)
Loss Trade:
87 (53.05%)
Best Trade:
2 391.90 USD
Worst Trade:
-1 377.00 USD
Profitto lordo:
47 944.86 USD (45 234 pips)
Perdita lorda:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 286.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 946.65 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
5.13
Long Trade:
85 (51.83%)
Short Trade:
79 (48.17%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
123.30 USD
Profitto medio:
622.66 USD
Perdita media:
-318.66 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 743.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 097.67 USD (5)
Crescita mensile:
229.71%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
686.35 USD
Massimale:
3 944.79 USD (12.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.57% (2 969.74 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|160
|EURUSD+
|2
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|-50
|XAGUSD
|-13
|BTCUSD
|-135
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|25K
|EURUSD+
|6
|XAGUSD
|-12
|BTCUSD
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +2 391.90 USD
Worst Trade: -1 377 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 286.45 USD
Massima perdita consecutiva: -1 743.76 USD
