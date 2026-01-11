- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
77 (46.95%)
Убыточных трейдов:
87 (53.05%)
Лучший трейд:
2 391.90 USD
Худший трейд:
-1 377.00 USD
Общая прибыль:
47 944.86 USD (45 234 pips)
Общий убыток:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3 286.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 946.65 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
5.13
Длинных трейдов:
85 (51.83%)
Коротких трейдов:
79 (48.17%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
123.30 USD
Средняя прибыль:
622.66 USD
Средний убыток:
-318.66 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 743.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 097.67 USD (5)
Прирост в месяц:
229.71%
Алготрейдинг:
46%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
686.35 USD
Максимальная:
3 944.79 USD (12.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.57% (2 969.74 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|160
|EURUSD+
|2
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|-50
|XAGUSD
|-13
|BTCUSD
|-135
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|25K
|EURUSD+
|6
|XAGUSD
|-12
|BTCUSD
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 391.90 USD
Худший трейд: -1 377 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3 286.45 USD
Макс. убыток в серии: -1 743.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов