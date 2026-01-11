СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Bandita Blanco NovaGold XAU
Andras Feher

Bandita Blanco NovaGold XAU

Andras Feher
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 309%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
77 (46.95%)
Убыточных трейдов:
87 (53.05%)
Лучший трейд:
2 391.90 USD
Худший трейд:
-1 377.00 USD
Общая прибыль:
47 944.86 USD (45 234 pips)
Общий убыток:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3 286.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 946.65 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
5.13
Длинных трейдов:
85 (51.83%)
Коротких трейдов:
79 (48.17%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
123.30 USD
Средняя прибыль:
622.66 USD
Средний убыток:
-318.66 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 743.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 097.67 USD (5)
Прирост в месяц:
229.71%
Алготрейдинг:
46%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
686.35 USD
Максимальная:
3 944.79 USD (12.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.57% (2 969.74 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 160
EURUSD+ 2
XAGUSD 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ -50
XAGUSD -13
BTCUSD -135
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 25K
EURUSD+ 6
XAGUSD -12
BTCUSD -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 391.90 USD
Худший трейд: -1 377 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3 286.45 USD
Макс. убыток в серии: -1 743.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
