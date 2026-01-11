- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
164
Transacciones Rentables:
77 (46.95%)
Transacciones Irrentables:
87 (53.05%)
Mejor transacción:
2 391.90 USD
Peor transacción:
-1 377.00 USD
Beneficio Bruto:
47 944.86 USD (45 234 pips)
Pérdidas Brutas:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3 286.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 946.65 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
54
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
5.13
Transacciones Largas:
85 (51.83%)
Transacciones Cortas:
79 (48.17%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
123.30 USD
Beneficio medio:
622.66 USD
Pérdidas medias:
-318.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 743.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 097.67 USD (5)
Crecimiento al mes:
240.39%
Trading algorítmico:
46%
Reducción de balance:
Absoluto:
686.35 USD
Máxima:
3 944.79 USD (12.11%)
Reducción relativa:
De balance:
21.57% (2 969.74 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|160
|EURUSD+
|2
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|-50
|XAGUSD
|-13
|BTCUSD
|-135
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|25K
|EURUSD+
|6
|XAGUSD
|-12
|BTCUSD
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 391.90 USD
Peor transacción: -1 377 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +3 286.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 743.76 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 22" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios