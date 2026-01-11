SeñalesSecciones
Bandita Blanco NovaGold XAU
Andras Feher

Bandita Blanco NovaGold XAU

Andras Feher
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 309%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
164
Transacciones Rentables:
77 (46.95%)
Transacciones Irrentables:
87 (53.05%)
Mejor transacción:
2 391.90 USD
Peor transacción:
-1 377.00 USD
Beneficio Bruto:
47 944.86 USD (45 234 pips)
Pérdidas Brutas:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3 286.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 946.65 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
54
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
5.13
Transacciones Largas:
85 (51.83%)
Transacciones Cortas:
79 (48.17%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
123.30 USD
Beneficio medio:
622.66 USD
Pérdidas medias:
-318.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 743.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 097.67 USD (5)
Crecimiento al mes:
240.39%
Trading algorítmico:
46%
Reducción de balance:
Absoluto:
686.35 USD
Máxima:
3 944.79 USD (12.11%)
Reducción relativa:
De balance:
21.57% (2 969.74 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 160
EURUSD+ 2
XAGUSD 1
BTCUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ -50
XAGUSD -13
BTCUSD -135
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 25K
EURUSD+ 6
XAGUSD -12
BTCUSD -13K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 22" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
