Signale / MetaTrader 4 / Bandita Blanco NovaGold XAU
Andras Feher

Bandita Blanco NovaGold XAU

Andras Feher
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 309%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
164
Gewinntrades:
77 (46.95%)
Verlusttrades:
87 (53.05%)
Bester Trade:
2 391.90 USD
Schlechtester Trade:
-1 377.00 USD
Bruttoprofit:
47 944.86 USD (45 234 pips)
Bruttoverlust:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (3 286.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 946.65 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
54
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
5.13
Long-Positionen:
85 (51.83%)
Short-Positionen:
79 (48.17%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
123.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
622.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-318.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 743.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 097.67 USD (5)
Wachstum pro Monat :
229.71%
Algo-Trading:
46%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
686.35 USD
Maximaler:
3 944.79 USD (12.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.57% (2 969.74 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 160
EURUSD+ 2
XAGUSD 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ -50
XAGUSD -13
BTCUSD -135
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 25K
EURUSD+ 6
XAGUSD -12
BTCUSD -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 391.90 USD
Schlechtester Trade: -1 377 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 286.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 743.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 22" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
