シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Bandita Blanco NovaGold XAU
Andras Feher

Bandita Blanco NovaGold XAU

Andras Feher
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 309%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
164
利益トレード:
77 (46.95%)
損失トレード:
87 (53.05%)
ベストトレード:
2 391.90 USD
最悪のトレード:
-1 377.00 USD
総利益:
47 944.86 USD (45 234 pips)
総損失:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3 286.45 USD)
最大連続利益:
3 946.65 USD (4)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
54
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
5.13
長いトレード:
85 (51.83%)
短いトレード:
79 (48.17%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
123.30 USD
平均利益:
622.66 USD
平均損失:
-318.66 USD
最大連続の負け:
7 (-1 743.76 USD)
最大連続損失:
-3 097.67 USD (5)
月間成長:
229.71%
アルゴリズム取引:
46%
残高によるドローダウン:
絶対:
686.35 USD
最大の:
3 944.79 USD (12.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.57% (2 969.74 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 160
EURUSD+ 2
XAGUSD 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ -50
XAGUSD -13
BTCUSD -135
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 25K
EURUSD+ 6
XAGUSD -12
BTCUSD -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 391.90 USD
最悪のトレード: -1 377 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +3 286.45 USD
最大連続損失: -1 743.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
