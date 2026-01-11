- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
164
利益トレード:
77 (46.95%)
損失トレード:
87 (53.05%)
ベストトレード:
2 391.90 USD
最悪のトレード:
-1 377.00 USD
総利益:
47 944.86 USD (45 234 pips)
総損失:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3 286.45 USD)
最大連続利益:
3 946.65 USD (4)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
54
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
5.13
長いトレード:
85 (51.83%)
短いトレード:
79 (48.17%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
123.30 USD
平均利益:
622.66 USD
平均損失:
-318.66 USD
最大連続の負け:
7 (-1 743.76 USD)
最大連続損失:
-3 097.67 USD (5)
月間成長:
229.71%
アルゴリズム取引:
46%
残高によるドローダウン:
絶対:
686.35 USD
最大の:
3 944.79 USD (12.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.57% (2 969.74 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|160
|EURUSD+
|2
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|-50
|XAGUSD
|-13
|BTCUSD
|-135
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|25K
|EURUSD+
|6
|XAGUSD
|-12
|BTCUSD
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 391.90 USD
最悪のトレード: -1 377 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +3 286.45 USD
最大連続損失: -1 743.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし