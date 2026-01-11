信号部分
Andras Feher

Bandita Blanco NovaGold XAU

0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
增长自 2025 309%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
164
盈利交易:
77 (46.95%)
亏损交易:
87 (53.05%)
最好交易:
2 391.90 USD
最差交易:
-1 377.00 USD
毛利:
47 944.86 USD (45 234 pips)
毛利亏损:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
最大连续赢利:
5 (3 286.45 USD)
最大连续盈利:
3 946.65 USD (4)
夏普比率:
0.21
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
54
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
5.13
长期交易:
85 (51.83%)
短期交易:
79 (48.17%)
利润因子:
1.73
预期回报:
123.30 USD
平均利润:
622.66 USD
平均损失:
-318.66 USD
最大连续失误:
7 (-1 743.76 USD)
最大连续亏损:
-3 097.67 USD (5)
每月增长:
229.71%
算法交易:
46%
结余跌幅:
绝对:
686.35 USD
最大值:
3 944.79 USD (12.11%)
相对跌幅:
结余:
21.57% (2 969.74 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 160
EURUSD+ 2
XAGUSD 1
BTCUSD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ -50
XAGUSD -13
BTCUSD -135
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 25K
EURUSD+ 6
XAGUSD -12
BTCUSD -13K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 391.90 USD
最差交易: -1 377 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3 286.45 USD
最大连续亏损: -1 743.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
