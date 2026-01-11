- 成长
交易:
164
盈利交易:
77 (46.95%)
亏损交易:
87 (53.05%)
最好交易:
2 391.90 USD
最差交易:
-1 377.00 USD
毛利:
47 944.86 USD (45 234 pips)
毛利亏损:
-27 723.47 USD (33 692 pips)
最大连续赢利:
5 (3 286.45 USD)
最大连续盈利:
3 946.65 USD (4)
夏普比率:
0.21
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
54
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
5.13
长期交易:
85 (51.83%)
短期交易:
79 (48.17%)
利润因子:
1.73
预期回报:
123.30 USD
平均利润:
622.66 USD
平均损失:
-318.66 USD
最大连续失误:
7 (-1 743.76 USD)
最大连续亏损:
-3 097.67 USD (5)
每月增长:
229.71%
算法交易:
46%
结余跌幅:
绝对:
686.35 USD
最大值:
3 944.79 USD (12.11%)
相对跌幅:
结余:
21.57% (2 969.74 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|160
|EURUSD+
|2
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|-50
|XAGUSD
|-13
|BTCUSD
|-135
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|25K
|EURUSD+
|6
|XAGUSD
|-12
|BTCUSD
|-13K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 391.90 USD
最差交易: -1 377 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3 286.45 USD
最大连续亏损: -1 743.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
