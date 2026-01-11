- Büyüme
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
78 (63.93%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (36.07%)
En iyi işlem:
25.44 USD
En kötü işlem:
-40.09 USD
Brüt kâr:
551.31 USD (47 986 pips)
Brüt zarar:
-321.38 USD (47 129 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (21.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.74 USD (5)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
124
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.81
Alış işlemleri:
50 (40.98%)
Satış işlemleri:
72 (59.02%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
7.07 USD
Ortalama zarar:
-7.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-81.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.89 USD (4)
Aylık büyüme:
30.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
81.89 USD (8.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.94% (81.89 USD)
Varlığa göre:
0.28% (2.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|231
|BTCUSD
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.44 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
30%
0
0
USD
USD
988
USD
USD
1
100%
122
63%
100%
1.71
1.88
USD
USD
9%
1:500