Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 easyMarkets-Live 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 Earnex-Trade 0.32 × 81 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 ICMarketsSC-MT5 1.10 × 3421 Exness-MT5Real8 1.29 × 452 ICMarketsAU-Live 1.40 × 234 BlueberryMarkets-Live 1.74 × 217 Exness-MT5Real9 1.79 × 39 FXPIG-Server 1.87 × 47 100 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya