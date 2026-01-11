SinyallerBölümler
Nguyen Quang Minh Le

Core FX99

Nguyen Quang Minh Le
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
78 (63.93%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (36.07%)
En iyi işlem:
25.44 USD
En kötü işlem:
-40.09 USD
Brüt kâr:
551.31 USD (47 986 pips)
Brüt zarar:
-321.38 USD (47 129 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (21.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.74 USD (5)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
124
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.81
Alış işlemleri:
50 (40.98%)
Satış işlemleri:
72 (59.02%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
7.07 USD
Ortalama zarar:
-7.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-81.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.89 USD (4)
Aylık büyüme:
30.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
81.89 USD (8.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.94% (81.89 USD)
Varlığa göre:
0.28% (2.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 119
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 231
BTCUSD -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD -15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.44 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
İnceleme yok
2026.01.11 06:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.