- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
78 (63.93%)
Loss Trade:
44 (36.07%)
Best Trade:
25.44 USD
Worst Trade:
-40.09 USD
Profitto lordo:
551.31 USD (47 986 pips)
Perdita lorda:
-321.38 USD (47 129 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (21.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.74 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.37%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
124
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.81
Long Trade:
50 (40.98%)
Short Trade:
72 (59.02%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
7.07 USD
Perdita media:
-7.30 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-81.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.89 USD (4)
Crescita mensile:
30.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
81.89 USD (8.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.94% (81.89 USD)
Per equità:
0.28% (2.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|231
|BTCUSD
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.44 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +21.22 USD
Massima perdita consecutiva: -81.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
100 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
30%
0
0
USD
USD
988
USD
USD
1
100%
122
63%
100%
1.71
1.88
USD
USD
9%
1:500