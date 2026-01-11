SignaleKategorien
Nguyen Quang Minh Le

Core FX99

Nguyen Quang Minh Le
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 60 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
122
Gewinntrades:
78 (63.93%)
Verlusttrades:
44 (36.07%)
Bester Trade:
25.44 USD
Schlechtester Trade:
-40.09 USD
Bruttoprofit:
551.31 USD (47 986 pips)
Bruttoverlust:
-321.38 USD (47 129 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (21.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
42.74 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.37%
Letzter Trade:
18 Stunden
Trades pro Woche:
124
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.81
Long-Positionen:
50 (40.98%)
Short-Positionen:
72 (59.02%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
1.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-81.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-81.89 USD (4)
Wachstum pro Monat :
30.33%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
81.89 USD (8.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.94% (81.89 USD)
Kapital:
0.28% (2.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 119
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 231
BTCUSD -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD -15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.44 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -81.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
noch 100 ...
Keine Bewertungen
2026.01.11 06:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
