- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
122
利益トレード:
78 (63.93%)
損失トレード:
44 (36.07%)
ベストトレード:
25.44 USD
最悪のトレード:
-40.09 USD
総利益:
551.31 USD (47 986 pips)
総損失:
-321.38 USD (47 129 pips)
最大連続の勝ち:
7 (21.22 USD)
最大連続利益:
42.74 USD (5)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.37%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
124
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.81
長いトレード:
50 (40.98%)
短いトレード:
72 (59.02%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
1.88 USD
平均利益:
7.07 USD
平均損失:
-7.30 USD
最大連続の負け:
4 (-81.89 USD)
最大連続損失:
-81.89 USD (4)
月間成長:
30.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
81.89 USD (8.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.94% (81.89 USD)
エクイティによる:
0.28% (2.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|231
|BTCUSD
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.44 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +21.22 USD
最大連続損失: -81.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
60 USD/月
30%
0
0
USD
USD
988
USD
USD
1
100%
122
63%
100%
1.71
1.88
USD
USD
9%
1:500