Nguyen Quang Minh Le

Core FX99

Nguyen Quang Minh Le
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 60 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
122
이익 거래:
78 (63.93%)
손실 거래:
44 (36.07%)
최고의 거래:
25.44 USD
최악의 거래:
-40.09 USD
총 수익:
551.31 USD (47 986 pips)
총 손실:
-321.38 USD (47 129 pips)
연속 최대 이익:
7 (21.22 USD)
연속 최대 이익:
42.74 USD (5)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.37%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
124
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.81
롱(주식매수):
50 (40.98%)
숏(주식차입매도):
72 (59.02%)
수익 요인:
1.72
기대수익:
1.88 USD
평균 이익:
7.07 USD
평균 손실:
-7.30 USD
연속 최대 손실:
4 (-81.89 USD)
연속 최대 손실:
-81.89 USD (4)
월별 성장률:
30.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
81.89 USD (8.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.94% (81.89 USD)
자본금별:
0.28% (2.74 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 119
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 231
BTCUSD -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD -15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +25.44 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +21.22 USD
연속 최대 손실: -81.89 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
100 더...
리뷰 없음
2026.01.11 06:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.