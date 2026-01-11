- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
122
Negociações com lucro:
78 (63.93%)
Negociações com perda:
44 (36.07%)
Melhor negociação:
25.44 USD
Pior negociação:
-40.09 USD
Lucro bruto:
551.31 USD (47 986 pips)
Perda bruta:
-321.38 USD (47 129 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (21.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.74 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.37%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
124
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.81
Negociações longas:
50 (40.98%)
Negociações curtas:
72 (59.02%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
1.88 USD
Lucro médio:
7.07 USD
Perda média:
-7.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-81.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-81.89 USD (4)
Crescimento mensal:
30.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
81.89 USD (8.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.94% (81.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.28% (2.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|231
|BTCUSD
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.44 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +21.22 USD
Máxima perda consecutiva: -81.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
100 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
60 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
988
USD
USD
1
100%
122
63%
100%
1.71
1.88
USD
USD
9%
1:500