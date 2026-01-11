SinaisSeções
Nguyen Quang Minh Le

Core FX99

Nguyen Quang Minh Le
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD por mês
crescimento desde 2026 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
122
Negociações com lucro:
78 (63.93%)
Negociações com perda:
44 (36.07%)
Melhor negociação:
25.44 USD
Pior negociação:
-40.09 USD
Lucro bruto:
551.31 USD (47 986 pips)
Perda bruta:
-321.38 USD (47 129 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (21.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.74 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.37%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
124
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.81
Negociações longas:
50 (40.98%)
Negociações curtas:
72 (59.02%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
1.88 USD
Lucro médio:
7.07 USD
Perda média:
-7.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-81.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-81.89 USD (4)
Crescimento mensal:
30.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
81.89 USD (8.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.94% (81.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.28% (2.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 119
BTCUSD 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 231
BTCUSD -2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD -15K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.44 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +21.22 USD
Máxima perda consecutiva: -81.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
100 mais ...
Sem comentários
2026.01.11 06:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
