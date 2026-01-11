SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Core FX99
Nguyen Quang Minh Le

Core FX99

Nguyen Quang Minh Le
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2026 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
122
Bénéfice trades:
78 (63.93%)
Perte trades:
44 (36.07%)
Meilleure transaction:
25.44 USD
Pire transaction:
-40.09 USD
Bénéfice brut:
551.31 USD (47 986 pips)
Perte brute:
-321.38 USD (47 129 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (21.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.74 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.37%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
124
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.81
Longs trades:
50 (40.98%)
Courts trades:
72 (59.02%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
1.88 USD
Bénéfice moyen:
7.07 USD
Perte moyenne:
-7.30 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-81.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-81.89 USD (4)
Croissance mensuelle:
30.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
81.89 USD (8.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.94% (81.89 USD)
Par fonds propres:
0.28% (2.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 119
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 231
BTCUSD -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD -15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.44 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +21.22 USD
Perte consécutive maximale: -81.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
100 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.11 06:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Core FX99
60 USD par mois
30%
0
0
USD
988
USD
1
100%
122
63%
100%
1.71
1.88
USD
9%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.