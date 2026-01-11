СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Core FX99
Nguyen Quang Minh Le

Core FX99

Nguyen Quang Minh Le
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2026 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
78 (63.93%)
Убыточных трейдов:
44 (36.07%)
Лучший трейд:
25.44 USD
Худший трейд:
-40.09 USD
Общая прибыль:
551.31 USD (47 986 pips)
Общий убыток:
-321.38 USD (47 129 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (21.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.37%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
124
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.81
Длинных трейдов:
50 (40.98%)
Коротких трейдов:
72 (59.02%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
1.88 USD
Средняя прибыль:
7.07 USD
Средний убыток:
-7.30 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-81.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-81.89 USD (4)
Прирост в месяц:
30.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
81.89 USD (8.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.94% (81.89 USD)
По эквити:
0.28% (2.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 119
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 231
BTCUSD -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD -15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.44 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.22 USD
Макс. убыток в серии: -81.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
еще 100...
Нет отзывов
2026.01.11 06:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
