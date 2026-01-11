- Прирост
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
78 (63.93%)
Убыточных трейдов:
44 (36.07%)
Лучший трейд:
25.44 USD
Худший трейд:
-40.09 USD
Общая прибыль:
551.31 USD (47 986 pips)
Общий убыток:
-321.38 USD (47 129 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (21.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.37%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
124
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.81
Длинных трейдов:
50 (40.98%)
Коротких трейдов:
72 (59.02%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
1.88 USD
Средняя прибыль:
7.07 USD
Средний убыток:
-7.30 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-81.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-81.89 USD (4)
Прирост в месяц:
30.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
81.89 USD (8.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.94% (81.89 USD)
По эквити:
0.28% (2.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|231
|BTCUSD
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.44 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.22 USD
Макс. убыток в серии: -81.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
Нет отзывов
