Nguyen Quang Minh Le

Core FX99

Nguyen Quang Minh Le
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 31%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
125
Transacciones Rentables:
81 (64.80%)
Transacciones Irrentables:
44 (35.20%)
Mejor transacción:
25.44 USD
Peor transacción:
-40.09 USD
Beneficio Bruto:
555.19 USD (86 736 pips)
Pérdidas Brutas:
-321.38 USD (47 129 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (21.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
42.74 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.37%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
126
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.86
Transacciones Largas:
53 (42.40%)
Transacciones Cortas:
72 (57.60%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
1.87 USD
Beneficio medio:
6.85 USD
Pérdidas medias:
-7.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-81.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-81.89 USD (4)
Crecimiento al mes:
30.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
81.89 USD (8.94%)
Reducción relativa:
De balance:
8.94% (81.89 USD)
De fondos:
0.28% (2.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 119
BTCUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 231
BTCUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD 23K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.44 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +21.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -81.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
otros 100...
No hay comentarios
2026.01.11 06:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Core FX99
60 USD al mes
31%
0
0
USD
992
USD
1
100%
125
64%
100%
1.72
1.87
USD
9%
1:500
