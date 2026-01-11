- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
122
盈利交易:
78 (63.93%)
亏损交易:
44 (36.07%)
最好交易:
25.44 USD
最差交易:
-40.09 USD
毛利:
551.31 USD (47 986 pips)
毛利亏损:
-321.38 USD (47 129 pips)
最大连续赢利:
7 (21.22 USD)
最大连续盈利:
42.74 USD (5)
夏普比率:
0.21
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.37%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
124
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.81
长期交易:
50 (40.98%)
短期交易:
72 (59.02%)
利润因子:
1.72
预期回报:
1.88 USD
平均利润:
7.07 USD
平均损失:
-7.30 USD
最大连续失误:
4 (-81.89 USD)
最大连续亏损:
-81.89 USD (4)
每月增长:
30.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
81.89 USD (8.94%)
相对跌幅:
结余:
8.94% (81.89 USD)
净值:
0.28% (2.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|231
|BTCUSD
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.44 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +21.22 USD
最大连续亏损: -81.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月60 USD
30%
0
0
USD
USD
988
USD
USD
1
100%
122
63%
100%
1.71
1.88
USD
USD
9%
1:500