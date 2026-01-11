- Büyüme
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
148 (62.97%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (37.02%)
En iyi işlem:
700.75 RUB
En kötü işlem:
-1 256.60 RUB
Brüt kâr:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
Brüt zarar:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (974.74 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
1 066.59 RUB (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
131 (55.74%)
Satış işlemleri:
104 (44.26%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-30.66 RUB
Ortalama kâr:
80.20 RUB
Ortalama zarar:
-219.24 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 072.36 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-3 680.78 RUB (5)
Aylık büyüme:
7.48%
Yıllık tahmin:
90.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 140.35 RUB
Maksimum:
9 243.76 RUB (91.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.54% (9 187.07 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|72
|AUDUSDrfd
|70
|USDCHFrfd
|54
|USDJPYrfd
|11
|EURNZDrfd
|9
|USDCADrfd
|9
|AUDCADrfd
|5
|EURUSDrfd
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSDrfd
|-11
|AUDUSDrfd
|-28
|USDCHFrfd
|-70
|USDJPYrfd
|6
|EURNZDrfd
|-8
|USDCADrfd
|-9
|AUDCADrfd
|-1
|EURUSDrfd
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSDrfd
|-556
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|USDCHFrfd
|-4K
|USDJPYrfd
|562
|EURNZDrfd
|-852
|USDCADrfd
|-840
|AUDCADrfd
|-117
|EURUSDrfd
|217
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +700.75 RUB
En kötü işlem: -1 257 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +974.74 RUB
Maksimum ardışık zarar: -1 072.36 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
