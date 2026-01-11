信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FalCoN
Aleksandr Sokolov

FalCoN

Aleksandr Sokolov
0条评论
75
0 / 0 USD
增长自 2024 -53%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
235
盈利交易:
148 (62.97%)
亏损交易:
87 (37.02%)
最好交易:
700.75 RUB
最差交易:
-1 256.60 RUB
毛利:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
毛利亏损:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
最大连续赢利:
9 (974.74 RUB)
最大连续盈利:
1 066.59 RUB (3)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.78
长期交易:
131 (55.74%)
短期交易:
104 (44.26%)
利润因子:
0.62
预期回报:
-30.66 RUB
平均利润:
80.20 RUB
平均损失:
-219.24 RUB
最大连续失误:
8 (-1 072.36 RUB)
最大连续亏损:
-3 680.78 RUB (5)
每月增长:
7.48%
年度预测:
90.70%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9 140.35 RUB
最大值:
9 243.76 RUB (91.49%)
相对跌幅:
结余:
61.54% (9 187.07 RUB)
净值:
0.00% (0.00 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDUSDrfd 72
AUDUSDrfd 70
USDCHFrfd 54
USDJPYrfd 11
EURNZDrfd 9
USDCADrfd 9
AUDCADrfd 5
EURUSDrfd 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDUSDrfd -11
AUDUSDrfd -28
USDCHFrfd -70
USDJPYrfd 6
EURNZDrfd -8
USDCADrfd -9
AUDCADrfd -1
EURUSDrfd 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDUSDrfd -556
AUDUSDrfd -1.8K
USDCHFrfd -4K
USDJPYrfd 562
EURNZDrfd -852
USDCADrfd -840
AUDCADrfd -117
EURUSDrfd 217
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +700.75 RUB
最差交易: -1 257 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +974.74 RUB
最大连续亏损: -1 072.36 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2026.01.11 05:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 05:03
A large drawdown may occur on the account again
