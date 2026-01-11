- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
235
盈利交易:
148 (62.97%)
亏损交易:
87 (37.02%)
最好交易:
700.75 RUB
最差交易:
-1 256.60 RUB
毛利:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
毛利亏损:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
最大连续赢利:
9 (974.74 RUB)
最大连续盈利:
1 066.59 RUB (3)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.78
长期交易:
131 (55.74%)
短期交易:
104 (44.26%)
利润因子:
0.62
预期回报:
-30.66 RUB
平均利润:
80.20 RUB
平均损失:
-219.24 RUB
最大连续失误:
8 (-1 072.36 RUB)
最大连续亏损:
-3 680.78 RUB (5)
每月增长:
7.48%
年度预测:
90.70%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9 140.35 RUB
最大值:
9 243.76 RUB (91.49%)
相对跌幅:
结余:
61.54% (9 187.07 RUB)
净值:
0.00% (0.00 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|72
|AUDUSDrfd
|70
|USDCHFrfd
|54
|USDJPYrfd
|11
|EURNZDrfd
|9
|USDCADrfd
|9
|AUDCADrfd
|5
|EURUSDrfd
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSDrfd
|-11
|AUDUSDrfd
|-28
|USDCHFrfd
|-70
|USDJPYrfd
|6
|EURNZDrfd
|-8
|USDCADrfd
|-9
|AUDCADrfd
|-1
|EURUSDrfd
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSDrfd
|-556
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|USDCHFrfd
|-4K
|USDJPYrfd
|562
|EURNZDrfd
|-852
|USDCADrfd
|-840
|AUDCADrfd
|-117
|EURUSDrfd
|217
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +700.75 RUB
最差交易: -1 257 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +974.74 RUB
最大连续亏损: -1 072.36 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论