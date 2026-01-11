- Прирост
Всего трейдов:
235
Прибыльных трейдов:
148 (62.97%)
Убыточных трейдов:
87 (37.02%)
Лучший трейд:
700.75 RUB
Худший трейд:
-1 256.60 RUB
Общая прибыль:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
Общий убыток:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (974.74 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 066.59 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
131 (55.74%)
Коротких трейдов:
104 (44.26%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-30.66 RUB
Средняя прибыль:
80.20 RUB
Средний убыток:
-219.24 RUB
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 072.36 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 680.78 RUB (5)
Прирост в месяц:
7.48%
Годовой прогноз:
90.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 140.35 RUB
Максимальная:
9 243.76 RUB (91.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.54% (9 187.07 RUB)
По эквити:
0.00% (0.00 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|72
|AUDUSDrfd
|70
|USDCHFrfd
|54
|USDJPYrfd
|11
|EURNZDrfd
|9
|USDCADrfd
|9
|AUDCADrfd
|5
|EURUSDrfd
|5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSDrfd
|-11
|AUDUSDrfd
|-28
|USDCHFrfd
|-70
|USDJPYrfd
|6
|EURNZDrfd
|-8
|USDCADrfd
|-9
|AUDCADrfd
|-1
|EURUSDrfd
|3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSDrfd
|-556
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|USDCHFrfd
|-4K
|USDJPYrfd
|562
|EURNZDrfd
|-852
|USDCADrfd
|-840
|AUDCADrfd
|-117
|EURUSDrfd
|217
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +700.75 RUB
Худший трейд: -1 257 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +974.74 RUB
Макс. убыток в серии: -1 072.36 RUB
