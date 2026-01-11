СигналыРазделы
Aleksandr Sokolov

FalCoN

Aleksandr Sokolov
0 отзывов
75 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 -53%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
235
Прибыльных трейдов:
148 (62.97%)
Убыточных трейдов:
87 (37.02%)
Лучший трейд:
700.75 RUB
Худший трейд:
-1 256.60 RUB
Общая прибыль:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
Общий убыток:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (974.74 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 066.59 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
131 (55.74%)
Коротких трейдов:
104 (44.26%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-30.66 RUB
Средняя прибыль:
80.20 RUB
Средний убыток:
-219.24 RUB
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 072.36 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 680.78 RUB (5)
Прирост в месяц:
7.48%
Годовой прогноз:
90.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 140.35 RUB
Максимальная:
9 243.76 RUB (91.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.54% (9 187.07 RUB)
По эквити:
0.00% (0.00 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSDrfd 72
AUDUSDrfd 70
USDCHFrfd 54
USDJPYrfd 11
EURNZDrfd 9
USDCADrfd 9
AUDCADrfd 5
EURUSDrfd 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSDrfd -11
AUDUSDrfd -28
USDCHFrfd -70
USDJPYrfd 6
EURNZDrfd -8
USDCADrfd -9
AUDCADrfd -1
EURUSDrfd 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSDrfd -556
AUDUSDrfd -1.8K
USDCHFrfd -4K
USDJPYrfd 562
EURNZDrfd -852
USDCADrfd -840
AUDCADrfd -117
EURUSDrfd 217
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +700.75 RUB
Худший трейд: -1 257 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +974.74 RUB
Макс. убыток в серии: -1 072.36 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.11 05:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 05:03
A large drawdown may occur on the account again
