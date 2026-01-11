- Wachstum
Trades insgesamt:
235
Gewinntrades:
148 (62.97%)
Verlusttrades:
87 (37.02%)
Bester Trade:
700.75 RUB
Schlechtester Trade:
-1 256.60 RUB
Bruttoprofit:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
Bruttoverlust:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (974.74 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 066.59 RUB (3)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.78
Long-Positionen:
131 (55.74%)
Short-Positionen:
104 (44.26%)
Profit-Faktor:
0.62
Mathematische Gewinnerwartung:
-30.66 RUB
Durchschnittlicher Profit:
80.20 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-219.24 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-1 072.36 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 680.78 RUB (5)
Wachstum pro Monat :
7.48%
Jahresprognose:
90.70%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 140.35 RUB
Maximaler:
9 243.76 RUB (91.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.54% (9 187.07 RUB)
Kapital:
0.00% (0.00 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|72
|AUDUSDrfd
|70
|USDCHFrfd
|54
|USDJPYrfd
|11
|EURNZDrfd
|9
|USDCADrfd
|9
|AUDCADrfd
|5
|EURUSDrfd
|5
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDUSDrfd
|-11
|AUDUSDrfd
|-28
|USDCHFrfd
|-70
|USDJPYrfd
|6
|EURNZDrfd
|-8
|USDCADrfd
|-9
|AUDCADrfd
|-1
|EURUSDrfd
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDUSDrfd
|-556
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|USDCHFrfd
|-4K
|USDJPYrfd
|562
|EURNZDrfd
|-852
|USDCADrfd
|-840
|AUDCADrfd
|-117
|EURUSDrfd
|217
Bester Trade: +700.75 RUB
Schlechtester Trade: -1 257 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +974.74 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 072.36 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
