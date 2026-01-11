SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / FalCoN
Aleksandr Sokolov

FalCoN

Aleksandr Sokolov
0 Bewertungen
75 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 -53%
AlfaForexRU-Real
1:40
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
235
Gewinntrades:
148 (62.97%)
Verlusttrades:
87 (37.02%)
Bester Trade:
700.75 RUB
Schlechtester Trade:
-1 256.60 RUB
Bruttoprofit:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
Bruttoverlust:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (974.74 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 066.59 RUB (3)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.78
Long-Positionen:
131 (55.74%)
Short-Positionen:
104 (44.26%)
Profit-Faktor:
0.62
Mathematische Gewinnerwartung:
-30.66 RUB
Durchschnittlicher Profit:
80.20 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-219.24 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-1 072.36 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 680.78 RUB (5)
Wachstum pro Monat :
7.48%
Jahresprognose:
90.70%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 140.35 RUB
Maximaler:
9 243.76 RUB (91.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.54% (9 187.07 RUB)
Kapital:
0.00% (0.00 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDUSDrfd 72
AUDUSDrfd 70
USDCHFrfd 54
USDJPYrfd 11
EURNZDrfd 9
USDCADrfd 9
AUDCADrfd 5
EURUSDrfd 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDUSDrfd -11
AUDUSDrfd -28
USDCHFrfd -70
USDJPYrfd 6
EURNZDrfd -8
USDCADrfd -9
AUDCADrfd -1
EURUSDrfd 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDUSDrfd -556
AUDUSDrfd -1.8K
USDCHFrfd -4K
USDJPYrfd 562
EURNZDrfd -852
USDCADrfd -840
AUDCADrfd -117
EURUSDrfd 217
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +700.75 RUB
Schlechtester Trade: -1 257 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +974.74 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 072.36 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.11 05:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 05:03
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen