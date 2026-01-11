시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / FalCoN
Aleksandr Sokolov

FalCoN

Aleksandr Sokolov
0 리뷰
75
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 -53%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
235
이익 거래:
148 (62.97%)
손실 거래:
87 (37.02%)
최고의 거래:
700.75 RUB
최악의 거래:
-1 256.60 RUB
총 수익:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
총 손실:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
연속 최대 이익:
9 (974.74 RUB)
연속 최대 이익:
1 066.59 RUB (3)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.78
롱(주식매수):
131 (55.74%)
숏(주식차입매도):
104 (44.26%)
수익 요인:
0.62
기대수익:
-30.66 RUB
평균 이익:
80.20 RUB
평균 손실:
-219.24 RUB
연속 최대 손실:
8 (-1 072.36 RUB)
연속 최대 손실:
-3 680.78 RUB (5)
월별 성장률:
7.48%
연간 예측:
90.70%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 140.35 RUB
최대한의:
9 243.76 RUB (91.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
61.54% (9 187.07 RUB)
자본금별:
0.00% (0.00 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
NZDUSDrfd 72
AUDUSDrfd 70
USDCHFrfd 54
USDJPYrfd 11
EURNZDrfd 9
USDCADrfd 9
AUDCADrfd 5
EURUSDrfd 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDUSDrfd -11
AUDUSDrfd -28
USDCHFrfd -70
USDJPYrfd 6
EURNZDrfd -8
USDCADrfd -9
AUDCADrfd -1
EURUSDrfd 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDUSDrfd -556
AUDUSDrfd -1.8K
USDCHFrfd -4K
USDJPYrfd 562
EURNZDrfd -852
USDCADrfd -840
AUDCADrfd -117
EURUSDrfd 217
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +700.75 RUB
최악의 거래: -1 257 RUB
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +974.74 RUB
연속 최대 손실: -1 072.36 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.11 05:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 05:03
A large drawdown may occur on the account again
