- 자본
- 축소
트레이드:
235
이익 거래:
148 (62.97%)
손실 거래:
87 (37.02%)
최고의 거래:
700.75 RUB
최악의 거래:
-1 256.60 RUB
총 수익:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
총 손실:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
연속 최대 이익:
9 (974.74 RUB)
연속 최대 이익:
1 066.59 RUB (3)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.78
롱(주식매수):
131 (55.74%)
숏(주식차입매도):
104 (44.26%)
수익 요인:
0.62
기대수익:
-30.66 RUB
평균 이익:
80.20 RUB
평균 손실:
-219.24 RUB
연속 최대 손실:
8 (-1 072.36 RUB)
연속 최대 손실:
-3 680.78 RUB (5)
월별 성장률:
7.48%
연간 예측:
90.70%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 140.35 RUB
최대한의:
9 243.76 RUB (91.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
61.54% (9 187.07 RUB)
자본금별:
0.00% (0.00 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|72
|AUDUSDrfd
|70
|USDCHFrfd
|54
|USDJPYrfd
|11
|EURNZDrfd
|9
|USDCADrfd
|9
|AUDCADrfd
|5
|EURUSDrfd
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDUSDrfd
|-11
|AUDUSDrfd
|-28
|USDCHFrfd
|-70
|USDJPYrfd
|6
|EURNZDrfd
|-8
|USDCADrfd
|-9
|AUDCADrfd
|-1
|EURUSDrfd
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDUSDrfd
|-556
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|USDCHFrfd
|-4K
|USDJPYrfd
|562
|EURNZDrfd
|-852
|USDCADrfd
|-840
|AUDCADrfd
|-117
|EURUSDrfd
|217
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +700.75 RUB
최악의 거래: -1 257 RUB
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +974.74 RUB
연속 최대 손실: -1 072.36 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음