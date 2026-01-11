- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
235
利益トレード:
148 (62.97%)
損失トレード:
87 (37.02%)
ベストトレード:
700.75 RUB
最悪のトレード:
-1 256.60 RUB
総利益:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
総損失:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
最大連続の勝ち:
9 (974.74 RUB)
最大連続利益:
1 066.59 RUB (3)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.78
長いトレード:
131 (55.74%)
短いトレード:
104 (44.26%)
プロフィットファクター:
0.62
期待されたペイオフ:
-30.66 RUB
平均利益:
80.20 RUB
平均損失:
-219.24 RUB
最大連続の負け:
8 (-1 072.36 RUB)
最大連続損失:
-3 680.78 RUB (5)
月間成長:
7.48%
年間予想:
90.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 140.35 RUB
最大の:
9 243.76 RUB (91.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.54% (9 187.07 RUB)
エクイティによる:
0.00% (0.00 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|72
|AUDUSDrfd
|70
|USDCHFrfd
|54
|USDJPYrfd
|11
|EURNZDrfd
|9
|USDCADrfd
|9
|AUDCADrfd
|5
|EURUSDrfd
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDUSDrfd
|-11
|AUDUSDrfd
|-28
|USDCHFrfd
|-70
|USDJPYrfd
|6
|EURNZDrfd
|-8
|USDCADrfd
|-9
|AUDCADrfd
|-1
|EURUSDrfd
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDUSDrfd
|-556
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|USDCHFrfd
|-4K
|USDJPYrfd
|562
|EURNZDrfd
|-852
|USDCADrfd
|-840
|AUDCADrfd
|-117
|EURUSDrfd
|217
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +700.75 RUB
最悪のトレード: -1 257 RUB
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +974.74 RUB
最大連続損失: -1 072.36 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし