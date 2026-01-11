- Crescita
Trade:
235
Profit Trade:
148 (62.97%)
Loss Trade:
87 (37.02%)
Best Trade:
700.75 RUB
Worst Trade:
-1 256.60 RUB
Profitto lordo:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
Perdita lorda:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (974.74 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 066.59 RUB (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
131 (55.74%)
Short Trade:
104 (44.26%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-30.66 RUB
Profitto medio:
80.20 RUB
Perdita media:
-219.24 RUB
Massime perdite consecutive:
8 (-1 072.36 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-3 680.78 RUB (5)
Crescita mensile:
7.48%
Previsione annuale:
90.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 140.35 RUB
Massimale:
9 243.76 RUB (91.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.54% (9 187.07 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|72
|AUDUSDrfd
|70
|USDCHFrfd
|54
|USDJPYrfd
|11
|EURNZDrfd
|9
|USDCADrfd
|9
|AUDCADrfd
|5
|EURUSDrfd
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSDrfd
|-11
|AUDUSDrfd
|-28
|USDCHFrfd
|-70
|USDJPYrfd
|6
|EURNZDrfd
|-8
|USDCADrfd
|-9
|AUDCADrfd
|-1
|EURUSDrfd
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSDrfd
|-556
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|USDCHFrfd
|-4K
|USDJPYrfd
|562
|EURNZDrfd
|-852
|USDCADrfd
|-840
|AUDCADrfd
|-117
|EURUSDrfd
|217
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +700.75 RUB
Worst Trade: -1 257 RUB
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +974.74 RUB
Massima perdita consecutiva: -1 072.36 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
