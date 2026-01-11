SegnaliSezioni
Aleksandr Sokolov

FalCoN

Aleksandr Sokolov
0 recensioni
75 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -53%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
148 (62.97%)
Loss Trade:
87 (37.02%)
Best Trade:
700.75 RUB
Worst Trade:
-1 256.60 RUB
Profitto lordo:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
Perdita lorda:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (974.74 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 066.59 RUB (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
131 (55.74%)
Short Trade:
104 (44.26%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-30.66 RUB
Profitto medio:
80.20 RUB
Perdita media:
-219.24 RUB
Massime perdite consecutive:
8 (-1 072.36 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-3 680.78 RUB (5)
Crescita mensile:
7.48%
Previsione annuale:
90.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 140.35 RUB
Massimale:
9 243.76 RUB (91.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.54% (9 187.07 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSDrfd 72
AUDUSDrfd 70
USDCHFrfd 54
USDJPYrfd 11
EURNZDrfd 9
USDCADrfd 9
AUDCADrfd 5
EURUSDrfd 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSDrfd -11
AUDUSDrfd -28
USDCHFrfd -70
USDJPYrfd 6
EURNZDrfd -8
USDCADrfd -9
AUDCADrfd -1
EURUSDrfd 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSDrfd -556
AUDUSDrfd -1.8K
USDCHFrfd -4K
USDJPYrfd 562
EURNZDrfd -852
USDCADrfd -840
AUDCADrfd -117
EURUSDrfd 217
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +700.75 RUB
Worst Trade: -1 257 RUB
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +974.74 RUB
Massima perdita consecutiva: -1 072.36 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.11 05:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 05:03
A large drawdown may occur on the account again
