Total de Trades:
235
Transacciones Rentables:
148 (62.97%)
Transacciones Irrentables:
87 (37.02%)
Mejor transacción:
700.75 RUB
Peor transacción:
-1 256.60 RUB
Beneficio Bruto:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (974.74 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
1 066.59 RUB (3)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.78
Transacciones Largas:
131 (55.74%)
Transacciones Cortas:
104 (44.26%)
Factor de Beneficio:
0.62
Beneficio Esperado:
-30.66 RUB
Beneficio medio:
80.20 RUB
Pérdidas medias:
-219.24 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-1 072.36 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 680.78 RUB (5)
Crecimiento al mes:
7.48%
Pronóstico anual:
90.70%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 140.35 RUB
Máxima:
9 243.76 RUB (91.49%)
Reducción relativa:
De balance:
61.54% (9 187.07 RUB)
De fondos:
0.00% (0.00 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|72
|AUDUSDrfd
|70
|USDCHFrfd
|54
|USDJPYrfd
|11
|EURNZDrfd
|9
|USDCADrfd
|9
|AUDCADrfd
|5
|EURUSDrfd
|5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDUSDrfd
|-11
|AUDUSDrfd
|-28
|USDCHFrfd
|-70
|USDJPYrfd
|6
|EURNZDrfd
|-8
|USDCADrfd
|-9
|AUDCADrfd
|-1
|EURUSDrfd
|3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDUSDrfd
|-556
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|USDCHFrfd
|-4K
|USDJPYrfd
|562
|EURNZDrfd
|-852
|USDCADrfd
|-840
|AUDCADrfd
|-117
|EURUSDrfd
|217
- Reducción
Mejor transacción: +700.75 RUB
Peor transacción: -1 257 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +974.74 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -1 072.36 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
