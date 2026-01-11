- Crescimento
Negociações:
235
Negociações com lucro:
148 (62.97%)
Negociações com perda:
87 (37.02%)
Melhor negociação:
700.75 RUB
Pior negociação:
-1 256.60 RUB
Lucro bruto:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
Perda bruta:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (974.74 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
1 066.59 RUB (3)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.78
Negociações longas:
131 (55.74%)
Negociações curtas:
104 (44.26%)
Fator de lucro:
0.62
Valor esperado:
-30.66 RUB
Lucro médio:
80.20 RUB
Perda média:
-219.24 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 072.36 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-3 680.78 RUB (5)
Crescimento mensal:
7.48%
Previsão anual:
90.70%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 140.35 RUB
Máximo:
9 243.76 RUB (91.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.54% (9 187.07 RUB)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|72
|AUDUSDrfd
|70
|USDCHFrfd
|54
|USDJPYrfd
|11
|EURNZDrfd
|9
|USDCADrfd
|9
|AUDCADrfd
|5
|EURUSDrfd
|5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDUSDrfd
|-11
|AUDUSDrfd
|-28
|USDCHFrfd
|-70
|USDJPYrfd
|6
|EURNZDrfd
|-8
|USDCADrfd
|-9
|AUDCADrfd
|-1
|EURUSDrfd
|3
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDUSDrfd
|-556
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|USDCHFrfd
|-4K
|USDJPYrfd
|562
|EURNZDrfd
|-852
|USDCADrfd
|-840
|AUDCADrfd
|-117
|EURUSDrfd
|217
