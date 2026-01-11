SinaisSeções
Aleksandr Sokolov

FalCoN

Aleksandr Sokolov
0 comentários
75 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -53%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
235
Negociações com lucro:
148 (62.97%)
Negociações com perda:
87 (37.02%)
Melhor negociação:
700.75 RUB
Pior negociação:
-1 256.60 RUB
Lucro bruto:
11 870.14 RUB (13 855 pips)
Perda bruta:
-19 074.15 RUB (21 199 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (974.74 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
1 066.59 RUB (3)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.78
Negociações longas:
131 (55.74%)
Negociações curtas:
104 (44.26%)
Fator de lucro:
0.62
Valor esperado:
-30.66 RUB
Lucro médio:
80.20 RUB
Perda média:
-219.24 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 072.36 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-3 680.78 RUB (5)
Crescimento mensal:
7.48%
Previsão anual:
90.70%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 140.35 RUB
Máximo:
9 243.76 RUB (91.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.54% (9 187.07 RUB)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDUSDrfd 72
AUDUSDrfd 70
USDCHFrfd 54
USDJPYrfd 11
EURNZDrfd 9
USDCADrfd 9
AUDCADrfd 5
EURUSDrfd 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDUSDrfd -11
AUDUSDrfd -28
USDCHFrfd -70
USDJPYrfd 6
EURNZDrfd -8
USDCADrfd -9
AUDCADrfd -1
EURUSDrfd 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDUSDrfd -556
AUDUSDrfd -1.8K
USDCHFrfd -4K
USDJPYrfd 562
EURNZDrfd -852
USDCADrfd -840
AUDCADrfd -117
EURUSDrfd 217
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +700.75 RUB
Pior negociação: -1 257 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +974.74 RUB
Máxima perda consecutiva: -1 072.36 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.11 05:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 05:03
A large drawdown may occur on the account again
