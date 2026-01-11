SinyallerBölümler
Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah

LWJ100K

Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
0%
FinotiveMarkets-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
48 (34.04%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (65.96%)
En iyi işlem:
4 886.64 USD
En kötü işlem:
-1 465.50 USD
Brüt kâr:
55 189.42 USD (52 833 pips)
Brüt zarar:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3 265.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 689.43 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
84 (59.57%)
Satış işlemleri:
57 (40.43%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
64.16 USD
Ortalama kâr:
1 149.78 USD
Ortalama zarar:
-496.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3 582.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 892.70 USD (11)
Aylık büyüme:
-0.94%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11 057.07 USD (9.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 57
US30.spot 1
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.3K
GBPUSD 6.2K
US30.spot -232
EURAUD -283
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.1K
GBPUSD 1.8K
US30.spot -2.1K
EURAUD -90
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 886.64 USD
En kötü işlem: -1 466 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +3 265.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 582.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinotiveMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FinotiveMarkets-Live
0.37 × 46
