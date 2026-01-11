- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
48 (34.04%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (65.96%)
En iyi işlem:
4 886.64 USD
En kötü işlem:
-1 465.50 USD
Brüt kâr:
55 189.42 USD (52 833 pips)
Brüt zarar:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3 265.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 689.43 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
84 (59.57%)
Satış işlemleri:
57 (40.43%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
64.16 USD
Ortalama kâr:
1 149.78 USD
Ortalama zarar:
-496.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3 582.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 892.70 USD (11)
Aylık büyüme:
-0.94%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11 057.07 USD (9.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|57
|US30.spot
|1
|EURAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|6.2K
|US30.spot
|-232
|EURAUD
|-283
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.8K
|US30.spot
|-2.1K
|EURAUD
|-90
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 886.64 USD
En kötü işlem: -1 466 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +3 265.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 582.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinotiveMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok