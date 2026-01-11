시그널섹션
Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah

LWJ100K

Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah
0 리뷰
15
0 / 0 USD
0%
FinotiveMarkets-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
141
이익 거래:
48 (34.04%)
손실 거래:
93 (65.96%)
최고의 거래:
4 886.64 USD
최악의 거래:
-1 465.50 USD
총 수익:
55 189.42 USD (52 833 pips)
총 손실:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
연속 최대 이익:
5 (3 265.62 USD)
연속 최대 이익:
7 689.43 USD (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.82
롱(주식매수):
84 (59.57%)
숏(주식차입매도):
57 (40.43%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
64.16 USD
평균 이익:
1 149.78 USD
평균 손실:
-496.16 USD
연속 최대 손실:
12 (-3 582.38 USD)
연속 최대 손실:
-6 892.70 USD (11)
월별 성장률:
-0.94%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
11 057.07 USD (9.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 57
US30.spot 1
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 3.3K
GBPUSD 6.2K
US30.spot -232
EURAUD -283
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 2.1K
GBPUSD 1.8K
US30.spot -2.1K
EURAUD -90
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 886.64 USD
최악의 거래: -1 466 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +3 265.62 USD
연속 최대 손실: -3 582.38 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FinotiveMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FinotiveMarkets-Live
0.37 × 46
