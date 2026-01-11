- 자본
- 축소
트레이드:
141
이익 거래:
48 (34.04%)
손실 거래:
93 (65.96%)
최고의 거래:
4 886.64 USD
최악의 거래:
-1 465.50 USD
총 수익:
55 189.42 USD (52 833 pips)
총 손실:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
연속 최대 이익:
5 (3 265.62 USD)
연속 최대 이익:
7 689.43 USD (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.82
롱(주식매수):
84 (59.57%)
숏(주식차입매도):
57 (40.43%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
64.16 USD
평균 이익:
1 149.78 USD
평균 손실:
-496.16 USD
연속 최대 손실:
12 (-3 582.38 USD)
연속 최대 손실:
-6 892.70 USD (11)
월별 성장률:
-0.94%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
11 057.07 USD (9.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|57
|US30.spot
|1
|EURAUD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|6.2K
|US30.spot
|-232
|EURAUD
|-283
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.8K
|US30.spot
|-2.1K
|EURAUD
|-90
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 886.64 USD
최악의 거래: -1 466 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +3 265.62 USD
연속 최대 손실: -3 582.38 USD
