- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
141
Profit Trade:
48 (34.04%)
Loss Trade:
93 (65.96%)
Best Trade:
4 886.64 USD
Worst Trade:
-1 465.50 USD
Profitto lordo:
55 189.42 USD (52 833 pips)
Perdita lorda:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 265.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 689.43 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
84 (59.57%)
Short Trade:
57 (40.43%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
64.16 USD
Profitto medio:
1 149.78 USD
Perdita media:
-496.16 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3 582.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 892.70 USD (11)
Crescita mensile:
-0.94%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11 057.07 USD (9.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|57
|US30.spot
|1
|EURAUD
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|6.2K
|US30.spot
|-232
|EURAUD
|-283
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.8K
|US30.spot
|-2.1K
|EURAUD
|-90
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 886.64 USD
Worst Trade: -1 466 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +3 265.62 USD
Massima perdita consecutiva: -3 582.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinotiveMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FinotiveMarkets-Live
|0.37 × 46
