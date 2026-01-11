SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LWJ100K
Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah

LWJ100K

Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
0%
FinotiveMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
141
Profit Trade:
48 (34.04%)
Loss Trade:
93 (65.96%)
Best Trade:
4 886.64 USD
Worst Trade:
-1 465.50 USD
Profitto lordo:
55 189.42 USD (52 833 pips)
Perdita lorda:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 265.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 689.43 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
84 (59.57%)
Short Trade:
57 (40.43%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
64.16 USD
Profitto medio:
1 149.78 USD
Perdita media:
-496.16 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3 582.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 892.70 USD (11)
Crescita mensile:
-0.94%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11 057.07 USD (9.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 57
US30.spot 1
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.3K
GBPUSD 6.2K
US30.spot -232
EURAUD -283
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.1K
GBPUSD 1.8K
US30.spot -2.1K
EURAUD -90
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 886.64 USD
Worst Trade: -1 466 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +3 265.62 USD
Massima perdita consecutiva: -3 582.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinotiveMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FinotiveMarkets-Live
0.37 × 46
Non ci sono recensioni
