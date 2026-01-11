SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / LWJ100K
Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah

LWJ100K

Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah
0 comentarios
15 semanas
0 / 0 USD
0%
FinotiveMarkets-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
141
Transacciones Rentables:
48 (34.04%)
Transacciones Irrentables:
93 (65.96%)
Mejor transacción:
4 886.64 USD
Peor transacción:
-1 465.50 USD
Beneficio Bruto:
55 189.42 USD (52 833 pips)
Pérdidas Brutas:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3 265.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 689.43 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.82
Transacciones Largas:
84 (59.57%)
Transacciones Cortas:
57 (40.43%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
64.16 USD
Beneficio medio:
1 149.78 USD
Pérdidas medias:
-496.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-3 582.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 892.70 USD (11)
Crecimiento al mes:
-0.94%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
11 057.07 USD (9.82%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 57
US30.spot 1
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.3K
GBPUSD 6.2K
US30.spot -232
EURAUD -283
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 2.1K
GBPUSD 1.8K
US30.spot -2.1K
EURAUD -90
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinotiveMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FinotiveMarkets-Live
0.37 × 46
No hay comentarios
