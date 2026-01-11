- Incremento
Total de Trades:
141
Transacciones Rentables:
48 (34.04%)
Transacciones Irrentables:
93 (65.96%)
Mejor transacción:
4 886.64 USD
Peor transacción:
-1 465.50 USD
Beneficio Bruto:
55 189.42 USD (52 833 pips)
Pérdidas Brutas:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3 265.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 689.43 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.82
Transacciones Largas:
84 (59.57%)
Transacciones Cortas:
57 (40.43%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
64.16 USD
Beneficio medio:
1 149.78 USD
Pérdidas medias:
-496.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-3 582.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 892.70 USD (11)
Crecimiento al mes:
-0.94%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
11 057.07 USD (9.82%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|57
|US30.spot
|1
|EURAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|6.2K
|US30.spot
|-232
|EURAUD
|-283
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.8K
|US30.spot
|-2.1K
|EURAUD
|-90
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Mejor transacción: +4 886.64 USD
Peor transacción: -1 466 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +3 265.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 582.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinotiveMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FinotiveMarkets-Live
|0.37 × 46
