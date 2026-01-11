SinaisSeções
Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah

LWJ100K

Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah
15 semanas
0 / 0 USD
0%
FinotiveMarkets-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
141
Negociações com lucro:
48 (34.04%)
Negociações com perda:
93 (65.96%)
Melhor negociação:
4 886.64 USD
Pior negociação:
-1 465.50 USD
Lucro bruto:
55 189.42 USD (52 833 pips)
Perda bruta:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3 265.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 689.43 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.82
Negociações longas:
84 (59.57%)
Negociações curtas:
57 (40.43%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
64.16 USD
Lucro médio:
1 149.78 USD
Perda média:
-496.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-3 582.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 892.70 USD (11)
Crescimento mensal:
-0.94%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11 057.07 USD (9.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 57
US30.spot 1
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.3K
GBPUSD 6.2K
US30.spot -232
EURAUD -283
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.1K
GBPUSD 1.8K
US30.spot -2.1K
EURAUD -90
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 886.64 USD
Pior negociação: -1 466 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +3 265.62 USD
Máxima perda consecutiva: -3 582.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinotiveMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FinotiveMarkets-Live
0.37 × 46
