Negociações:
141
Negociações com lucro:
48 (34.04%)
Negociações com perda:
93 (65.96%)
Melhor negociação:
4 886.64 USD
Pior negociação:
-1 465.50 USD
Lucro bruto:
55 189.42 USD (52 833 pips)
Perda bruta:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3 265.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 689.43 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.82
Negociações longas:
84 (59.57%)
Negociações curtas:
57 (40.43%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
64.16 USD
Lucro médio:
1 149.78 USD
Perda média:
-496.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-3 582.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 892.70 USD (11)
Crescimento mensal:
-0.94%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11 057.07 USD (9.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|57
|US30.spot
|1
|EURAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|6.2K
|US30.spot
|-232
|EURAUD
|-283
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.8K
|US30.spot
|-2.1K
|EURAUD
|-90
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Melhor negociação: +4 886.64 USD
Pior negociação: -1 466 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +3 265.62 USD
Máxima perda consecutiva: -3 582.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinotiveMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FinotiveMarkets-Live
|0.37 × 46
