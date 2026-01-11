- Wachstum
Trades insgesamt:
141
Gewinntrades:
48 (34.04%)
Verlusttrades:
93 (65.96%)
Bester Trade:
4 886.64 USD
Schlechtester Trade:
-1 465.50 USD
Bruttoprofit:
55 189.42 USD (52 833 pips)
Bruttoverlust:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (3 265.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 689.43 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.82
Long-Positionen:
84 (59.57%)
Short-Positionen:
57 (40.43%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
64.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 149.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-496.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-3 582.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 892.70 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-0.94%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
11 057.07 USD (9.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|57
|US30.spot
|1
|EURAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|6.2K
|US30.spot
|-232
|EURAUD
|-283
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.8K
|US30.spot
|-2.1K
|EURAUD
|-90
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 886.64 USD
Schlechtester Trade: -1 466 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 265.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 582.38 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinotiveMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FinotiveMarkets-Live
|0.37 × 46
