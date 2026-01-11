SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / LWJ100K
Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah

LWJ100K

Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
0%
FinotiveMarkets-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
141
Gewinntrades:
48 (34.04%)
Verlusttrades:
93 (65.96%)
Bester Trade:
4 886.64 USD
Schlechtester Trade:
-1 465.50 USD
Bruttoprofit:
55 189.42 USD (52 833 pips)
Bruttoverlust:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (3 265.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 689.43 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.82
Long-Positionen:
84 (59.57%)
Short-Positionen:
57 (40.43%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
64.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 149.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-496.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-3 582.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 892.70 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-0.94%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
11 057.07 USD (9.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 57
US30.spot 1
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.3K
GBPUSD 6.2K
US30.spot -232
EURAUD -283
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2.1K
GBPUSD 1.8K
US30.spot -2.1K
EURAUD -90
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 886.64 USD
Schlechtester Trade: -1 466 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 265.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 582.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinotiveMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FinotiveMarkets-Live
0.37 × 46
