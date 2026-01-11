- Прирост
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
48 (34.04%)
Убыточных трейдов:
93 (65.96%)
Лучший трейд:
4 886.64 USD
Худший трейд:
-1 465.50 USD
Общая прибыль:
55 189.42 USD (52 833 pips)
Общий убыток:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3 265.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 689.43 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.82
Длинных трейдов:
84 (59.57%)
Коротких трейдов:
57 (40.43%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
64.16 USD
Средняя прибыль:
1 149.78 USD
Средний убыток:
-496.16 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3 582.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 892.70 USD (11)
Прирост в месяц:
-0.94%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11 057.07 USD (9.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|57
|US30.spot
|1
|EURAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|6.2K
|US30.spot
|-232
|EURAUD
|-283
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.8K
|US30.spot
|-2.1K
|EURAUD
|-90
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 886.64 USD
Худший трейд: -1 466 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +3 265.62 USD
Макс. убыток в серии: -3 582.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinotiveMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FinotiveMarkets-Live
|0.37 × 46
