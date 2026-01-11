СигналыРазделы
Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah

LWJ100K

Wan Mohamad Yusri Bin Wan Abdillah
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
0%
FinotiveMarkets-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
48 (34.04%)
Убыточных трейдов:
93 (65.96%)
Лучший трейд:
4 886.64 USD
Худший трейд:
-1 465.50 USD
Общая прибыль:
55 189.42 USD (52 833 pips)
Общий убыток:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3 265.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 689.43 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.82
Длинных трейдов:
84 (59.57%)
Коротких трейдов:
57 (40.43%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
64.16 USD
Средняя прибыль:
1 149.78 USD
Средний убыток:
-496.16 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3 582.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 892.70 USD (11)
Прирост в месяц:
-0.94%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11 057.07 USD (9.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 57
US30.spot 1
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.3K
GBPUSD 6.2K
US30.spot -232
EURAUD -283
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.1K
GBPUSD 1.8K
US30.spot -2.1K
EURAUD -90
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 886.64 USD
Худший трейд: -1 466 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +3 265.62 USD
Макс. убыток в серии: -3 582.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinotiveMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FinotiveMarkets-Live
0.37 × 46
Нет отзывов
