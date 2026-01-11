- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
141
盈利交易:
48 (34.04%)
亏损交易:
93 (65.96%)
最好交易:
4 886.64 USD
最差交易:
-1 465.50 USD
毛利:
55 189.42 USD (52 833 pips)
毛利亏损:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
最大连续赢利:
5 (3 265.62 USD)
最大连续盈利:
7 689.43 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.82
长期交易:
84 (59.57%)
短期交易:
57 (40.43%)
利润因子:
1.20
预期回报:
64.16 USD
平均利润:
1 149.78 USD
平均损失:
-496.16 USD
最大连续失误:
12 (-3 582.38 USD)
最大连续亏损:
-6 892.70 USD (11)
每月增长:
-0.94%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
11 057.07 USD (9.82%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|57
|US30.spot
|1
|EURAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|6.2K
|US30.spot
|-232
|EURAUD
|-283
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.8K
|US30.spot
|-2.1K
|EURAUD
|-90
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 886.64 USD
最差交易: -1 466 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +3 265.62 USD
最大连续亏损: -3 582.38 USD
没有评论