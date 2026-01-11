- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
141
利益トレード:
48 (34.04%)
損失トレード:
93 (65.96%)
ベストトレード:
4 886.64 USD
最悪のトレード:
-1 465.50 USD
総利益:
55 189.42 USD (52 833 pips)
総損失:
-46 142.77 USD (51 078 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3 265.62 USD)
最大連続利益:
7 689.43 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.82
長いトレード:
84 (59.57%)
短いトレード:
57 (40.43%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
64.16 USD
平均利益:
1 149.78 USD
平均損失:
-496.16 USD
最大連続の負け:
12 (-3 582.38 USD)
最大連続損失:
-6 892.70 USD (11)
月間成長:
-0.94%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11 057.07 USD (9.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|57
|US30.spot
|1
|EURAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|6.2K
|US30.spot
|-232
|EURAUD
|-283
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.8K
|US30.spot
|-2.1K
|EURAUD
|-90
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 886.64 USD
最悪のトレード: -1 466 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +3 265.62 USD
最大連続損失: -3 582.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinotiveMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FinotiveMarkets-Live
|0.37 × 46
