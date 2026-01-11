SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PiedPiper
Daniel Moretti

PiedPiper

Daniel Moretti
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
824
Kârla kapanan işlemler:
777 (94.29%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (5.70%)
En iyi işlem:
197.95 GBP
En kötü işlem:
-197.02 GBP
Brüt kâr:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
Brüt zarar:
-696.28 GBP (8 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
165 (569.99 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
702.59 GBP (138)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
5.89%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
4.48
Alış işlemleri:
410 (49.76%)
Satış işlemleri:
414 (50.24%)
Kâr faktörü:
3.36
Beklenen getiri:
2.00 GBP
Ortalama kâr:
3.01 GBP
Ortalama zarar:
-14.81 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-197.02 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-197.02 GBP (1)
Aylık büyüme:
32.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.43 GBP
Maksimum:
367.16 GBP (5.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.55% (370.20 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +197.95 GBP
En kötü işlem: -197 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 138
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +569.99 GBP
Maksimum ardışık zarar: -197.02 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15578
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
60 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol