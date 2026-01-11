- Büyüme
İşlemler:
824
Kârla kapanan işlemler:
777 (94.29%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (5.70%)
En iyi işlem:
197.95 GBP
En kötü işlem:
-197.02 GBP
Brüt kâr:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
Brüt zarar:
-696.28 GBP (8 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
165 (569.99 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
702.59 GBP (138)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
5.89%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
4.48
Alış işlemleri:
410 (49.76%)
Satış işlemleri:
414 (50.24%)
Kâr faktörü:
3.36
Beklenen getiri:
2.00 GBP
Ortalama kâr:
3.01 GBP
Ortalama zarar:
-14.81 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-197.02 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-197.02 GBP (1)
Aylık büyüme:
32.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.43 GBP
Maksimum:
367.16 GBP (5.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.55% (370.20 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +197.95 GBP
En kötü işlem: -197 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 138
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +569.99 GBP
Maksimum ardışık zarar: -197.02 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15578
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
